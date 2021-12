1 Ein Chihuahua-Pekinesen-Mix versteckt sich vor lauten Knall-Geräuschen unter einem Sessel. Foto: Maurer

Normalerweise ist Silvester eine schreckliche Nacht für Haus- und Wildtiere. Dank des Böllerverbots könnte es dieses Mal eine bessere werden, trotzdem ist der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen besorgt.















Villingen-Schwenningen - Jedes Jahr entlaufen fast tausend Tiere in der Silvesternacht. In der Silvesternacht durchleben viele Tiere ihren schlimmsten Alptraum, so der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen. Sowohl Haus- als auch Wildtiere durchleben jedes Jahr Angst und Panik zum Jahreswechsel. Im schlimmsten Fall bringe sie der Lärm, dessen Herkunft die Tiere nicht einordnen oder verstehen können, in Lebensgefahr.

Jedes Jahr über 900 entlaufene Tiere

Über 900 entlaufene Hunde und Katzen werden jährlich zum Jahreswechsel bei den Haustierregistern gemeldet. Dies ist fast zehnmal so viel wie an normalen Tagen. Die Tiere erschrecken vor dem Lärm und dem Feuer am Himmel, sie verlieren die Orientierung und finden nicht mehr nach Hause. Schlimmstenfalls laufen sie vor ein Auto und bezahlen das Silvesterfeuerwerk mit ihrem Leben. Obwohl auch dieses Jahr öffentliche Feuerwerke verboten sind, werde es nicht ausbleiben, dass manch privates Feuerwerk gezündet wird, prophezeien die Tierschützer. Haustierbesitzer können einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit ihre Lieblinge gut ins Neue Jahr kommen.

Tipps für Tierfreunde

Welche genau, das verrät der Verein mit seinen Tipps: So sind vor allem Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung wichtig, außerdem die Anwesenheit einer Bezugsperson, die Sicherheit vermittelt.

Um die lauten Geräusche und die Lichtblitze auszuschließen, helfen geschlossene Fenster und Rolläden, eingeschaltete Radio- oder Fernsehgeräte sowie das Licht anzulassen. Katzen sollten am besten ab dem späten Nachmittag nicht mehr nach draußen gelassen und bis zum nächsten Morgen in der Wohnung gehalten werden. Auch beim Gassigehen mit Hunden sollte man schon frühzeitig Vorsicht walten lassen, denn manch ein Böller oder Rakete werden schon ein, zwei Tage vorher gezündet. Hunde sollten daher generell angeleint bleiben.

Vogelvolieren und Kleintiergehege sollten nicht direkt in Fensternähe stehen und mit einem Tuch zu den Seiten des Raumes hin abgedeckt werden. Kleinen Heimtieren, die draußen leben, sollten zusätzliche Versteckmöglichkeiten eingerichtet werden, um sie vor Geräuschen und grellem Licht etwas abzuschirmen. Außerdem sollte man das Gehege unbedingt so absichern, dass keine Feuerwerkskörper im Gehege landen können.

Rückkehr möglich machen

Damit verloren gegangene Haustiere im Fall der Fälle wieder nach Hause finden, ist eine Kennzeichnung mittels Chip und eine Registrierung bei einem Haustierregister wie Findefix oder Tasso essenziell. Wildtiere leiden noch mehr als Haustiere unter dem Silvesterfeuerwerk. Sie haben oft keine Möglichkeit, sich an einen geschützten Platz zurückzuziehen und sind Lärm und Feuerwerk schutzlos ausgeliefert. Beispielsweise werden viele Wildvögel aufgeschreckt, weil ein Böller dicht an ihrer Schlafstätte in einem Baum vorbeisaust. Fliehen sie dann vor der vermeintlichen Bedrohung, fliegen sie direkt in weitere Böller und Raketen hinein und geraten in Panik.

Wildtiere sind aber gerade in der kalten Jahreszeit darauf angewiesen, ihre Energien zu sparen. Flucht und Panik braucht häufig die letzten Energiereserven auf, die sie eigentlich zum Schutz vor der Kälte benötigen würden. Im Winter finden die Tiere häufig nicht genug Futter, um die Energiereserven wieder aufzufüllen, was im schlimmsten Fall bedeutet, dass sie den Winter nicht überleben. Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen freut sich für die vielen Tiere, egal ob Zuhause oder draußen in der Natur, dass auch dieses Jahr die Knallerei deutlich reduziert ausfallen wird: "Es wäre ein großer Wunsch, dass dies auch nach den coronabedingten Verboten so bleiben könnte."