Silvester-Schizophrenie: Krachen lassen, aber bitte mit Bedacht

Mit dem offiziellen Verkaufsstart von Raketen, Böllern und Co. am heutigen Samstag ist auch die Diskussion über Sinn und Unsinn der Silvesterknallerei auf ihrem jährlichen Höhepunkt angekommen. Irgendwie ermüdend.









Mich wird man dieses Jahr kein Streichholz an eine Zündschnur halten sehen. Es geht mir nicht um die vielen negativen und gar nicht selten beschriebenen Begleiterscheinungen des Feuerwerks. In erster Linie ist es mir schlicht zu laut und das Geld dafür zu schade. Das sehen freilich längst nicht alle so.