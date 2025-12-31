Silvester: Mehrfamilienhaus brennt - Ursache möglicherweise Feuerwerk

1 In Marburg brannte ein Dachgeschoss. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa Am Nachmittag brennt es in Marburg. Die Polizei vermutet, dass jemand Feuerwerkskörper gezündet und so das Feuer ausgelöst hat.







Marburg (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Marburg könnte durch Feuerwerk ausgelöst worden sein. Es brannte am Nachmittag in dem Dachgeschoss des Hauses, wie die Polizei mitteilte. 19 Bewohner seien aus dem Gebäude gebracht worden, ein Mensch sei leicht verletzt mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Gegen 19.30 Uhr sei der Brand gelöscht worden.