Silvester in Wildberg: Effringen lässt das alte Jahr mit Fackeln und großem Feuer vergehen

Das Jahr neigt sich nun zügig dem Ende zu. Die meisten haben vermutlich bereits Pläne für Silvester – und bei vielen Effringern dürfte das ein Besuch beim Silvesterfeuer sein.
Der Käpfelberg dient zum Jahreswechsel hunderten Menschen als Treffpunkt. Von dort bietet sich ein einmaliger Blick über Effringen. Eine Gruppe junger Erwachsener aus dem Ort sorgt zudem für die passende Silvester-Stimmung. In den vergangenen Tagen waren die Freiwilligen im Stadtwald unterwegs, wo sie Stangen eingeschlagen haben.