Silvester in Wildberg: Effringen lässt das alte Jahr mit Fackeln und großem Feuer vergehen

Das Jahr neigt sich nun zügig dem Ende zu. Die meisten haben vermutlich bereits Pläne für Silvester – und bei vielen Effringern dürfte das ein Besuch beim Silvesterfeuer sein.

Der Käpfelberg dient zum Jahreswechsel hunderten Menschen als Treffpunkt. Von dort bietet sich ein einmaliger Blick über Effringen. Eine Gruppe junger Erwachsener aus dem Ort sorgt zudem für die passende Silvester-Stimmung. In den vergangenen Tagen waren die Freiwilligen im Stadtwald unterwegs, wo sie Stangen eingeschlagen haben.

Die dünnen Bäume werden für das große Silvesterfeuer gebraucht. Wenige Tage vor dem 31. Dezember wird aus ihnen ein großes Zelt gebaut, das zur Feier des neuen Jahres entzündet wird. Hell leuchtet es dann über Effringen, wärmt die Besucher auf dem Hügel und strahlt die Vorfreude auf 2026 weit sichtbar hinaus.

Weg wird mit Fackeln ausgeleuchtet

Sobald das Holzzelt steht, werden die Freiwilligen abwechselnd Wache halten, damit das Feuer nicht zu früh entzündet wird. Den Weg hinauf auf den Käpfelberg werden sie mit Fackeln ausleuchten, sodass Fußgänger auch im Dunkeln nach oben finden. Mit Einbruch der Dämmerung werden am 31. Dezember die ersten Besucher erwartet. Nach und nach werden erfahrungsgemäß zahlreiche Menschen jeden Alters den Weg an den Ortsrand finden.

Die Organisatoren sorgen auch wieder für eine Bewirtung beim Silvesterfeuer. Die Besucher dürfen sich also auf ein gemütliches, gemeinschaftliches Fest freuen. Eine Bitte haben die Veranstalter allerdings: Es darf kein eigenes Feuerwerk mitgebracht und entzündet werden, um Unfälle und ein zu frühes Abbrennen des Holzes zu verhindern.