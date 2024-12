Silvester in Jungingen: Standort für Feuerwerk der Gemeinde steht fest

Erst vor wenigen Tagen gab die Verwaltung der Gemeinde Jungingen bekannt, dass zu Silvester, zusätzlich zu den Böllern der Bürger, auch ein gemeindliches Feuerwerk stattfinden wird. Bürgermeister Oliver Simmendinger berichtet in einer Pressemitteilung, dass der Vorschlag der Verwaltung, ein außerhalb des Gemeindegebiets organisiertes Großfeuerwerk zu veranstalten, auf positive Resonanz in der Bevölkerung gestoßen sei.

„Was für eine tolle Idee“ sei von einigen zu hören gewesen, wie Simmendinger in der Pressemitteilung betont und ergänzt: „Ich habe mich sehr über die vielen positiven Rückmeldungen gefreut. Diejenigen haben verstanden: keiner will den Bürgern den Spaß am Böllern verderben, im Gegenteil!“ Es gehe darum, das Feuerwerk in der Gemeinde zu erhalten, auch ohne, dass Bürger Geld ausgeben oder sich in Gefahr begeben müssten. Dies sei mit Blick auf das Jubiläumsjahr ein schöner Auftakt.

Lesen Sie auch

Aufforderung: Von Abschussstelle fern halten

Der Standort für das Feuerwerk steht inzwischen fest: Oberhalb des Ski-Liftes werde das Leuchtspektakel gezündet – so seien die gesetzlichen Abstände eingehalten und die gesamte Bevölkerung habe einen guten Blick auf das was am Himmel passiert. Neugierige werden gebeten, sich von der Abschussstelle fern zu halten. Eine Absperrung markiert den Sicherheitsbereich.