USA: Fahrzeug rast in New Orleans in Menschenmenge – mindestens zehn Tote

Fahrzeug rast in New Orleans in Menschenmenge – mindestens zehn Tote

1 In New Orleans sind in der Silvesternacht mehrere Menschen ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl Merton Ferron

In New Orleans’ beliebtem Ausgehviertel feiern Menschen ins neue Jahr. Plötzlich fährt ein Fahrzeug in die Menge. Es gibt mindestens zehn Tote.









In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Nach Angaben der Stadt ist ein Fahrzeug im berühmten Ausgehviertel French Quarter in eine große Menschenmenge gefahren. Mindestens zehn Menschen seien gestorben, 30 weitere seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Einsatzkräfte reagierten vor Ort auf ein „Ereignis mit vielen Opfern“, teilte die US-Stadt mit.