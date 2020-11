Silvester in Corona-Zeiten Kommt in St. Georgen und Königsfeld Böllerverbot?

St. Georgen/Königsfeld - Für die Stuttgarter Innenstadt hat man vorige Woche beschlossen, was auch anderorts in der Republik an Silvester droht: Ein Böllerverbot. Die Rufe nach einem Verbot sind nichts Neues: Umwelt- und Tierschützer fordern schon seit Jahren, das bunte Farbenspiel der Pyrotechnik zum Jahreswechsel zu unterlassen. Denn dieses ist nicht nur sehr hell und laut, sondern versetzt viele Tiere in Todesangst – und auch mit ihrer Umweltbilanz können die kleinen Raketen nicht punkten.