1 An Silvester kam es zu Pyro-Attacken (Symbolbild). Foto: imago/F.Boillot

Am Silvesterabend bewerfen sich in Berlin etwa 500 Menschen mit Pyrotechnik – und attackieren Einsatzkräfte. So äußert sich die Polizei zu den Vorfällen in der Hauptstadt.









Nahe des Alexanderplatzes in Berlin haben sich in der Silvesternacht etwa 500 Menschen mit Pyrotechnik beworfen. Die Polizei habe die Gruppe am Neptunbrunnen auseinandergetrieben und nach Feuerwerk kontrolliert, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.