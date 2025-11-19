Silvester in Balingen: Feuerwerk in der Innenstadt – Verbot rechtlich schwer umsetzbar

Laut, teuer, gefährlich: Feuerwerks-Gegner fordern ein Knallverbot in der Innenstadt. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür sind eng gesteckt.
Bereits rund um den Jahreswechsel 2024/2025 haben sich Grüne und SPD im Balinger Gemeinderat stark gemacht für ein Feuerwerksverbot in der Innenstadt. In der Sitzung des Gremiums kommenden Dienstag, 25. November, steht das Thema erneut auf der Agenda. Die Verwaltung wird eine rechtliche Einordnung geben – diese dürfte die Feuerwerksgegner nicht sonderlich erfreuen.