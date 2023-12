Silvester in Australien: Sydney begrüßt das Neue Jahr mit spektakulärem Feuerwerk

1 So begrüßte Sydney das Neue Jahr. Foto: AFP/IZHAR KHAN

Als eines der ersten Länder weltweit hat Australien am Sonntag mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney das Neue Jahr begrüßt. Mehr als eine Million Menschen feierten vor allem rund um den Hafen der australischen Metropole, wo die Hafenbrücke und das Opernhaus als Wahrzeichen der Stadt um Mitternacht in Licht und Farben getaucht wurden. Acht Tonnen Feuerwerk wurden hochgeschossen.