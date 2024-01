Eine ruhige Silvesternacht im Zollernalbkreis melden der DRK-Kreisverband und die Kreisbrandmeisterstelle. Allerdings verletzte sich in Binsdorf ein 17-Jähriger schwer: Ihm explodierte ein Böller in der Hand.

Der Rettungsdienst verzeichnete vier Einsätze wegen Alkoholvergiftungen und wurde je dreimal wegen Stürzen sowie Schnittwunden gerufen.

Auch für die Feuerwehr war es mit neun Einsätzen eine ruhige Nacht – allesamt kleinere Angelegenheiten: In Streichen kokelte ein alter Baum, eine Hecke brannte in Balingen, zweimal brannte Müll in Hechingen, einmal in Balingen.

Einen Garagenbrand in Onstmettingen löschten die Anwohner zum Teil selbst, die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Auf der Rückfahrt von diesem Einsatz löschten die Floriansjünger in Tailfingen eine Gitterbox. Auch einen Garagenbrand in Bitz löschte die Feuerwehr schnell.