Silvester-Feuerwerk In Rottweiler Innenstadt gilt doppeltes Verbot

Nach Bränden in den Altstädten von Tübingen und Villingen-Schwenningen hatte Rottweil im Jahr 2009 als eine der ersten Städte in Baden-Württemberg ein Feuerwerksverbot zum Schutz der historischen Bausubstanz in der Innenstadt erlassen. Mittlerweile haben viele Gemeinden mit historischen Gebäuden nachgezogen. Die Zeiten, in denen Raketen direkt übers Hauptstraßenkreuz hinweg zischten, sind also längst vorbei.

In diesem Jahr wird es auch drumherum ruhig werden. Das Land Baden-Württemberg hat den Verkauf von Feuerwerkskörpern komplett untersagt, um angesichts der Corona-Pandemie die Krankenhäuser in der Silvesternacht nicht zusätzlich durch Verletzte zu belasten.

Zusätzlich zum Verbot des Abbrennens von Feuerwerk im öffentlichen Raum laut Corona-Verordnung gilt in der historischen Innenstadt das städtische Feuerwerksverbot auch auf Privatflächen.

Appell an Bürger: Am bestenganz verzichten

"Die Lage in den Krankenhäusern ist schon jetzt sehr angespannt, wir appellieren daher an alle Bürger, dieses Jahr auf Feuerwerk möglichst ganz zu verzichten", so Ordnungsamtsleiterin Renate Glatthaar und Stadtbrandmeister Frank Müller.

Die Grenze der innerstädtischen Verbotszone verläuft entlang der ehemaligen Stadtbefestigung um den historischen Stadtkern herum. Zur Erinnerung: Ohnehin gesetzlich verboten ist Feuerwerk übrigens seit vielen Jahren im direkten Umfeld von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie von besonders brandgefährdeten Gebäuden.