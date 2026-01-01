Silvester: Tausende feiern bei ZDF-Silvestershow im Hamburger Hafen

Live-Schalten zur Reeperbahn, an die Landungsbrücken und ein Feuerwerk über der Elbe: Erstmals fand die ZDF-Silvestershow nicht am Brandenburger Tor in Berlin, sondern im Hamburger Hafen statt.

Hamburg - Tausende Menschen haben bei der ZDF-Silvestershow im Hamburger Hafen bei regnerischem Wetter das Jahr 2026 begrüßt. Erstmals fand die Show "Silvester in Concert" in diesem Jahr nicht vor dem Brandenburger Tor in Berlin, sondern auf einer schwimmenden Bühne auf der Elbe vor dem Westfield Einkaufszentrum statt. Um Mitternacht gab es ein spektakuläres Feuerwerk, das von Schleppern hinter der Bühne abgefeuert wurde.

Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner begrüßten bei der Live-Übertragung im ZDF unter anderem Johannes Oerding, Michael Patrick Kelly, Kerstin Ott, die britische Boygroup Blue, die österreichische Band Wanda, DJ Felix Jaehn, ATC, Jenny von Ace of Base und die Lokalmatadoren Lotto King Karl und den Shantychor De Tampentrekker, bekannt aus "Inas Nacht".

Live-Schalte auf die Reeperbahn und an die Landungsbrücken

Während der Show gab es Live-Schaltungen auf die Reeperbahn und an die Landungsbrücken. Co-Host Oli.P begrüßte auf Hamburgs sündiger Meile unter anderem Freunde von Dragqueen Olivia Jones. Auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers unterhielt er sich mit "Notruf Hafenkante"-Darsteller Marc Barthel, doch die Verbindung wurde wegen technischer Probleme abgebrochen. Auch eine Schalte in das Miniatur Wunderland - die größte Modelleisenbahn der Welt - stand auf dem Programm.

Die traditionelle Show am Brandenburger Tor in Berlin war vom Veranstalter abgesagt worden, nachdem das Land Berlin die öffentlichen Zuschüsse gestrichen hatte. Stattdessen gab es an dem Berliner Wahrzeichen in diesem Jahr eine DJ-Party und ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk, das ab Mitternacht live im Ersten übertragen wurde.