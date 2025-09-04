Silke Vogt spielt Elle Woods: Im ersten Moment war die St. Georgenerin schockiert

Seit Jahren steht Silke Vogt aus St. Georgen als Sängerin auf der Bühne – auch schon in Stücken der Freilichtbühne Hornberg. Nun hat sie die Hauptrolle gelandet.

Als Sängerin ist Silke Vogt in St. Georgen und Umgebung schon längst bekannt – nun erobert sie als Elle Woods aus „Natürlich Blond“ auch die Musical-Bühne. Das sei schon gesanglich eine Umstellung, sagt sie. „Musicalgesang hat sehr viel mit Schauspiel zu tun – das ist ganz anders als wenn ich sonst auf der Bühne stehe.“ Und auch sonst ist die schrille Blondine, die Vogt in der Herbstproduktion der Freilichtbühne Hornberg verkörpert, eine besondere Rolle. „Es ist eine tolle Herausforderung“, findet Vogt.

Die Sängerin steht längst nicht zum ersten Mal in Hornberg auf der Bühne: Insgesamt sei es ihr viertes Jahr, erzählt sie. Ihr Debüt mit der Hornberger Freilichtbühne gab sie beim Herbstprojekt „Freilichtträume 2.0“. Und es sollte nicht Vogts einziges Projekt in Hornberg bleiben. Bislang habe sie immer im Ensemble mitgesungen oder kleinere Soli gehabt, erinnert sie sich.

Nun aber landete Vogt die Hauptrolle. Die habe Regisseur Marvin Polomski ihr angeboten. „Da freut man sich natürlich“, sagt sie rückblickend. Wobei Vogt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, wen sie später einmal spielen würde.

Denn die Vorbereitung für eine Produktion liefen im Hintergrund ja immer schon längere Zeit, erklärt Vogt. Dass das Ensemble in diesem Jahr das Musical „Natürlich Blond“ auf die Bühne bringen würde, erfuhr Vogt deshalb erst ein paar Wochen, nachdem sie zugesagt hatte, die Hauptrolle zu übernehmen.

Eine herausfordernde Rolle

Ihre spontane Reaktion? „Im ersten Moment war ich kurz schockiert“, sagt die Musikerin lachend. Immerhin habe sie den Film „Natürlich Blond“, der als Grundlage für das Musical dient, schon gesehen. „Und vom Typ her bin ich ganz anders als Elle Woods“, die – zumindest ganz am Anfang – eine ziemliche Tussi sei.

Blonde Haare, ganz in Pink gekleidet, immer auf ihr Äußeres bedacht – damit konnte Vogt sich so gar nicht identifizieren. Die Rolle sei eine Herausforderung, sagt sie. Aber auch vielseitig – und daher sehr interessant.

Darum geht’s im Musical

Denn Elle Woods bleibt nicht die oberflächliche Studentin, die alles daran setzt, ihren Ex-Freund Warner zurückzugewinnen, nachdem dieser sie abserviert hat. Als Warner sie verlässt, folgt Elle ihm an die Harvard-Universität – in High Heels und mit Köpfchen. Zwischen Gesetzestexten und Glitzer kämpft sich die pinke Powerfrau durch den Uni-Dschungel. Und entdeckt, dass in ihr mehr steckt als nur eine stylishe Fassade.

Die Proben für das Musical laufen schon auf Hochtouren (von links): Maria Presti (Paulette Buonofuonté), Silke Vogt (Elle Woods) und Marvin Polomski (Emmett Forrest und Regie) mit unserem tierischen Kollegen Rufus. Foto: Michael Werler

Mit Hilfe ihrer neuen Freunde Paulette und Emmett entfaltet Elle ihre Talente – und muss, im Angesicht ihrer größten Herausforderung, beweisen, dass man auch mit Kurven und in Pink die Welt der Paragrafen erobern kann.

Mit blonder Perücke verwandelt sie sich in Elle Woods

„Ich glaube, wenn wir erst mal mit Perücke und im Kostüm proben, dann findet man noch mal anders in die Rolle rein“, sagt Vogt, die sich jedoch auch schon im Vorfeld in die Rolle eingefühlt hat – etwa, indem sie sich anschaute, wie andere Darstellerinnen die Blondine verkörpern.

Unsere Empfehlung für Sie Nach rätselhafter Krankheit Musikerin Silke Vogt aus Peterzell gibt wieder ein Konzert Die Musikerin Silke Vogt aus Peterzell ist nach längerer Zeit wieder aufgetreten. Mit ihrer kraftvoll-einfühlsamen Stimme begeistert sie nach wie vor ihr Publikum im Triberger Café an Stadtweiher.

Die Proben für die Herbstproduktion begannen im April, erzählt Vogt, wobei zunächst die musikalischen Passagen mit Fokus auf Chor und Mehrstimmigkeiten anstanden. „Im August haben wir dann mit den Szenenproben angefangen“, die mittlerweile – in der heißen Phase vor der Premiere im Oktober – drei bis vier Mal pro Woche stattfänden.

Live-Auftritte wieder ab Ende November

Weil bei ihr aktuell die Vorbereitung auf das Musical im Vordergrund stehe, habe sie in den kommenden Wochen auch kaum Auftritte geplant, sagt Vogt, die aktuell wegen einer Verletzung an der Hand ihren Hauptberuf als Physiotherapeutin nicht ausüben kann. Nach den Musical-Auftritten in Hornberg wolle sie dann aber ab Ende November wieder als Sängerin auf die Bühne zurückkehren.

Für Interessierte

Vorverkauf

Tickets für das Musical, das am Freitag, 31. Oktober, in der Stadthalle Hornberg Premiere feiert, sind heiß begehrt. Die sieben ursprünglichen Termine sind ausverkauft. Karten gibt’s auf der Webseite der Freilichtbühne noch für die beiden Zusatztermine: Sonntag, 2. November, 18.30 Uhr, und Sonntag, 16. November, 18.30 Uhr.