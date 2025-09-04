Silke Vogt spielt Elle Woods: Im ersten Moment war die St. Georgenerin schockiert

Seit Jahren steht Silke Vogt aus St. Georgen als Sängerin auf der Bühne – auch schon in Stücken der Freilichtbühne Hornberg. Nun hat sie die Hauptrolle gelandet.
Als Sängerin ist Silke Vogt in St. Georgen und Umgebung schon längst bekannt – nun erobert sie als Elle Woods aus „Natürlich Blond“ auch die Musical-Bühne. Das sei schon gesanglich eine Umstellung, sagt sie. „Musicalgesang hat sehr viel mit Schauspiel zu tun – das ist ganz anders als wenn ich sonst auf der Bühne stehe.“ Und auch sonst ist die schrille Blondine, die Vogt in der Herbstproduktion der Freilichtbühne Hornberg verkörpert, eine besondere Rolle. „Es ist eine tolle Herausforderung“, findet Vogt.