1 Auf der Bühne ist Silke Vogt aus St. Georgen in ihrem Element – und hier will sie auch wieder hin. Foto: privat

Als Musikerin ist Silke Volk aus St. Georgen in der Region bekannt. Doch aktuell steht sie wegen massiver gesundheitlicher Probleme nicht mehr auf der Bühne. Nun setzt sie ihre Hoffnung in eine Immunadsorption – und hat dafür eine Spendenkampagne gestartet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Silke Vogt aus St. Georgen ist Musikerin aus Leidenschaft. Bereits im Grundschulalter brachte sie sich einige Akkorde auf der Gitarre selbst bei. An der Jugendmusikschule in St. Georgen lernte sie Gesang, Gitarre und Klavier. Was dann mit Auftritten auf Stadtfesten in der Region begann, wuchs schnell: Heute, mit 25 Jahren, kann Vogt bereits auf einige musikalische Höhepunkte zurückblicken. So hatte die St. Georgenerin schon Auftritte in Italien, beim Südwestrundfunk (SWR) und als Support Act für Schlagerstar Beatrice Egli.

Doch mittlerweile ist es mehr als ein Jahr her, dass Vogt zuletzt auf der Bühne stehen und musizieren konnte. Denn die junge Frau kämpft mit massiven gesundheitlichen Problemen, „die mir einen normalen Alltag und ein Arbeiten als Physiotherapeutin momentan nicht möglich machen. Auch meinem Hobby als Musikerin und Sängerin kann ich im Moment nicht mehr nachgehen“, schreibt Vogt in einem Spendenaufruf, den sie online gestartet hat. Sie sammelt Geld für eine Immunadsorption durch eine Art Blutwäsche.

„Einzige Chance auf ein normales Leben“

Sie ist derzeit Vogts „einzige Chance auf ein normales Leben“, wie sie selbst sagt. Denn: „Ich habe bereits sämtliche Untersuchungen und Fachärzte durch, habe unzählige verschiedene Therapieansätze ausprobiert, aber bisher führte keine der Therapien zum gewünschten Erfolg“, erklärt die 25-Jährige. Vogts Herz-Kreislauf-System macht noch immer massive Probleme: „Es kann quasi ständig passieren, dass ich einfach so bewusstlos werde“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Und nicht nur das: Nach gut einem Jahr der Krankheit „habe ich auch körperlich gar nicht mehr die Kraft, meinen Alltag so zu bestreiten wie früher.“

Therapie kostet rund 13 000 Euro

Nun setzt Vogt ihre Hoffnung in die Immunadsorption, die im Mai stattfinden soll. Sie kostet knapp 13 000 Euro – Geld, das nicht von der Krankenkasse übernommen wird und das Vogt daher aus eigener Tasche bezahlen muss. Daher wirbt die Sängerin nun im Internet um Spenden. „Jede Spende bringt mich wieder ein Stück weiter Richtung normales Leben“, sagt die 25-Jährige in einem Video, mit dem sie die Spendenkampagne bewirbt.

„Ich freue mich schon, darauf, dass es endlich los geht“, sagt Vogt im Gespräch mit unserer Redaktion über ihre geplante Immunadsorption im Mai. „Für mich ist es einfach wichtig, dass ich meinen normalen Alltag wieder bestreiten kann – und das ich auch wieder Musik machen kann.“

Spenden nimmt Silke Vogt entweder über ihre Spendenseite unter www.spendenseite.de/spendenaktion-f-252-r-eine-immunadsorption/-56992 oder direkt mit dem Stichwort Spende auf das Spendenkonto (IBAN: DE49 6649 0000 3702 1005 09, BIC: GENODE61OG1) entgegen.