Silbermedaille bei EM: Familie überrascht erfolgreiche Hürdenläuferin mit einem Empfang
12
Hürdenläuferin Sabine Bittmann trägt ihre Silbermedaille um den Hals. Foto: Thomas Fritsch

Gerade noch stand Sabine Bittmann auf dem Podest auf Madeira. Daheim in Neuweiler hatte sich ihre Familie für ihre Rückkehr eine Überraschung überlegt.

Sabine Bittmann wusste von nichts: Umso größer war die Überraschung über den Empfang, den ihr Mann André und die Familie für sie organisiert hatten. Zahlreiche Verwandte, Bekannte, sportliche und andere Wegbegleiter hatten sich dafür am Mittwochabend im alten Feuerwehrhaus in Neuweiler eingefunden. Sie feierten Bittmann und deren Silbermedaille, die sie vor wenigen Tagen bei der Masters-EM auf Madeira gewonnen hatte. „Wir sind natürlich unglaublich stolz, dass das geklappt hat“, erzählt Neuweilers Bürgermeister Martin Buchwald am Tag danach. Hürdenläuferin Sabine Bittmann schaffte bei den Europameisterschaften die 100 Meter in 15,74 Sekunden. Das brachte der Sportlerin in ihrer Altersklasse (W35) den zweiten Platz ein.

 
Begeisterter Empfang für die Sportlerin aus Oberkollwangen Foto: Thomas Fritsch

In seiner Rede äußerte der Schultes seine Bewunderung für die Leichtathletin, die außerdem für „Zukunft für Neuweiler“ im Gemeinderat sitzt. So mancher Mitbürger, Buchwald schloss sich in seiner launigen Rede ausdrücklich mit ein, komme schon beim Treppensteigen im Rathaus in Schwitzen. Bittmann dagegen sei in so rasender Geschwindigkeit über zahlreiche Hürden gegangen, dass sie dafür eine Silbermedaille gewonnen habe. Und die hatte die Sportlerin, die beim TV Oberhaugstett (TVO) trainiert, am Mittwochabend auch mitgebracht und um den Hals hängen. Das Silber, meinte Buchwald als „Vertreter der Sportart Extremecouchening“, passe zum grünen Gemeindelogo Neuweilers „doch um so vieles besser als Gold“.

Unsere Empfehlung für Sie

Deutsche Meisterschaft: Viermal Silber für Leichtathleten aus dem Kreis Calw

Deutsche Meisterschaft Viermal Silber für Leichtathleten aus dem Kreis Calw

Bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Masters-Altersklassen werden vier Leichtathleten aus dem Kreis Calw deutsche Vizemeister.

Zu Wort kamen bei der Überraschungsfete außerdem der Vorsitzende des TVO, Michael Ehrenfried, und Tobias Lehmann, Pfarrer der Kirchengemeinde Neuweiler, als solcher auch für Oberkollwangen zuständig. Bei Häppchen und Getränken wurde dann noch im alten Feuerwehrhaus weitergefeiert. Die Reige der Ehrungen ist damit aber noch nicht vorbei: Die Gemeinde Neuweiler feiert Leichtathletin Sabine Bittmann am 23. Januar offiziell beim Neujahrsempfang mit Ehrungsabend.

 