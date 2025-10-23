Silbermedaille bei EM: Familie überrascht erfolgreiche Hürdenläuferin mit einem Empfang

12 Hürdenläuferin Sabine Bittmann trägt ihre Silbermedaille um den Hals. Foto: Thomas Fritsch 12 Bilder - Fotostrecke öffnen Gerade noch stand Sabine Bittmann auf dem Podest auf Madeira. Daheim in Neuweiler hatte sich ihre Familie für ihre Rückkehr eine Überraschung überlegt.







Sabine Bittmann wusste von nichts: Umso größer war die Überraschung über den Empfang, den ihr Mann André und die Familie für sie organisiert hatten. Zahlreiche Verwandte, Bekannte, sportliche und andere Wegbegleiter hatten sich dafür am Mittwochabend im alten Feuerwehrhaus in Neuweiler eingefunden. Sie feierten Bittmann und deren Silbermedaille, die sie vor wenigen Tagen bei der Masters-EM auf Madeira gewonnen hatte. „Wir sind natürlich unglaublich stolz, dass das geklappt hat“, erzählt Neuweilers Bürgermeister Martin Buchwald am Tag danach. Hürdenläuferin Sabine Bittmann schaffte bei den Europameisterschaften die 100 Meter in 15,74 Sekunden. Das brachte der Sportlerin in ihrer Altersklasse (W35) den zweiten Platz ein.