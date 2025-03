Die Turnabteilung des TSV Ebingen veranstaltet am Samstag ihren beliebten Silberdistel-Cup in der Ebinger Mazmannhalle. In diesem Jahr gibt es keine Abendveranstaltung.

Die Veranstaltung diente in den Vorjahren den Turnerinnen als Testlauf für die bevorstehende Saison. Doch der Schwäbische Turnerbund machte den Verantwortlichen diesmal einen Strich durch die Rechnung, als er bereits am vergangenen Wochenende den ersten Wettkampftag ansetzte.

Vier Wettkampfklassen

Aber dennoch finden über 90 Turnerinnen den Weg nach Ebingen, um in vier Wettkampfklassen an die Geräte zu gehen. Neben den Gastgeberinnen sind Mädchen und Frauen unter anderem aus Leonberg, Ravensburg, Öschelbronn, Großaspach und Ellhofen am Start. Schade findet es die Trainerin des TSV Ebingen, Evelyn Karsten, dass keine Mannschaften aus dem heimischen Turngau am Start sind.

Start am Samstagmorgen

Los geht es bereits am Samstagmorgen ab 9.45 Uhr mit den Wettkampfklassen 3 und 4, in denen sich die Nachwuchsturnerinnen präsentieren werden. Die Siegerehrung steigt dann gegen 13 Uhr.

Am Nachmittag gehen ab 14.30 Uhr die Wettkampfklassen 1 und 2 an die Geräte. Anders als in den Vorjahren wird es diesmal keine Gerätefinals am Abend geben, um die Belastung der Turnerinnen zu reduzieren. So erfolgt die Siegerehrung um 17.45 Uhr.

Das sagt Evelyn Karsten

Die Ebinger Übungsleiterin Evelyn Karsten und die TSV-Organisatoren erhoffen sich dennoch schöne Übungen der Teilnehmerinnen. Für die Ebinger Oberligaturnerinnen, die in der Vorwoche einen guten Saisonstart hingelegt haben, gilt es laut Karsten, „die Übungen noch einmal zu wiederholen und vielleicht noch ein, zwei zusätzliche Schwierigkeiten einzubauen und dann die Wertungen abzuwarten.“ Zudem bietet der Wettbewerb allen TSV-Turnerinnen die Möglichkeit, einen Vierkampf zu turnen, was in der Oberliga nicht der Fall war. „So kann ich noch einmal schauen, wie die Mädels an allen vier Geräten in Form sind und so wichtige Aufschlüsse für die nächsten Liga-Wettkämpfe sammeln.“