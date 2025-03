Tollen Turnsport bekamen die Zuschauer beim Silberdistel-Cup des TSV Ebingen am Samstag in der Mazmannhalle geboten. Die Lokalmatadorin Lena Maier holt sich den Sieg im Vierkampf.

„Es waren dieses Mal sogar noch mehr Zuschauer als in den Vorjahren“, zeigte sich die Trainerin der Ebinger Oberliga-Turnerinnen, Evelyn Karsten, mit der Resonanz in Sachen Publikum sehr zufrieden.

Über 90 Turnerinnen aus zahlreichen Vereinen gingen beim diesjährigen Silberdistel-Cup in vier Wettkampfklassen an die Geräte. Die Lokalmatadorinnen nutzten den Wettbewerb, um nach dem erfolgreichen Start in die Oberliga die Übungen zu vertiefen und um neue Übungsteile einzubauen. „Mit den Leistungen der Mädels bin ich sehr zufrieden. Es gab am Barren mal den einen oder anderen Hänger. Da lief es vergangene Woche deutlich besser. Aber die anderen Geräten liefen echt sehr gut, die Mädels haben sich alle sehr gut platziert“, lobt Trainerin Karsten. „Auch die Turnerinnen der anderen Vereine haben sehr hochwertige Übungen gezeigt.“

Lena Maier trumpft auf

Dies spiegelte sich auch in den Ergebnissen wieder: Lokalmatadorin Lena Maier gewann in der Wettkampfklasse 2, Jahrgang 2009 und älter den Vierkampf mit 47,450 Punkten. Dabei belegte sie am Sprung, Schwebebalken und Boden jeweils den ersten Rang. Die Plätze zwei und drei gingen Lucie Kircher (47,100) und Selina Scharr (45,050) an zwei Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen. In die Top Ten schafften es mit Angelina Buling (41,600) auf Rang sechs und Carlotta Fuss (40,250) als Achte zwei weitere Ebingerinnen.

In der Wettkampfklasse 1, Jahrgang 2010 und jünger ging der Sieg an Zoe Arendt (48,200) vom TS NeckarGym Nürtingen. In der Wettkampfklasse 2 lag am Ende Olivia Missbrandt (47,400) von der TG Weinsberg ganz vorne; und in der Wettkampfklasse 4 war Marie-Julie Galster (46,600) vom VfL Pfullingen nicht zu schlagen.

Positives Fazit

„Insgesamt gesehen, hat sich die ganz Arbeit gelohnt. Das ganze Orga-Team hat sich toll engagiert. Wir haben viel Lob bekommen für die Organisation der Veranstaltung und die Wettkämpfe an sich. Das spiegelt sich auch in den Reaktionen der Vereine wieder, die schon seit vielen Jahren dabei sind und uns immer wieder mitteilen, dass sie gerne zu uns kommen und sich auf den Wettkampf freuen“, zieht Evelyn Karsten ein positives Fazit.