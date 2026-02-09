Silberdistel-Areal in Schömberg: Klagt die Stadt nun gegen Hotel-Pläne?

Silberdistel-Areal: Stadt und Immexa sind sich bezüglich einer Bebauung weiter uneins. Die Firma hat für ein Hotel nun aber die Baugenehmigung. Der Verwaltung bleiben zwei Optionen.
Seit Jahren läuft der Streit um die Zukunft des Silberdistel-Areals in Monakam. Während die Eigentümerin, die Immexa AG aus Berlin, dort ein Hotel bauen möchte, will die Stadt lieber Wohnbebauung haben. Die wollte die Immexa zwischenzeitlich auch bauen. Allerdings waren manchen in Monakam die Pläne zu wuchtig. Es formierte sich Widerstand. Der Gemeinderat setzte diesen Plänen letztlich ein Ende.