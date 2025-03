Silberburgstraße Albstadt: 100 000 Euro mehr, damit die Müllabfuhr wenden kann

B 463 halbseitig gesperrt Ortsdurchfahrt Lautlingen wird wieder Baustelle

Am 5. Mai will das Regierungspräsidium Tübingen die Sanierung des noch verbliebenen zentralen Abschnitts der Lautlinger Ortsdurchfahrt in Angriff nehmen. Fürs erste ist die B 463 nur halbseitig gesperrt; später folgt die Vollsperrung – voraussichtlich im September.