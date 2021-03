10 Silas Wamangituka wird dem VfB monatelang fehlen. Foto: Pressefoto Baumann

Saisonaus für VfB-Angreifer Silas Wamangituka. Nach der Kreuzbandriss-Diagnose weinte er bittere Tränen. Die Hiobsbotschaft bringt jedoch auch einen positiven Nebenaspekt für den VfB mit sich, wenn auch nur einen sekundären.

München - Die Szene nach etwa einer halben Stunde hat nichts Gutes erahnen lassen. Silas Wamangituka lag außerhalb des Spielfelds in München und krümmte sich vor Schmerzen. Die Betreuer des VfB Stuttgart eilten zu ihm und signalisierten nach kurzer Behandlung, dass es für den Angreifer nach dem Duell mit David Alaba nicht weitergehen würde. Am nächsten Morgen bewahrheiteten sich dann die Befürchtungen nach weiteren Untersuchungen: Das vordere Kreuzband am rechten Knie ist gerissen und die Saison für den 21-jährigen Fußballprofi nach dem 0:4 beim FC Bayern gelaufen.

