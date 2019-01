Sigmaringen. Mehrere hundert Euro Bargeld und Zigaretten haben zwei Täter am Donnerstag kurz vor 21 Uhr bei einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Mühlbergstraße erbeutet. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen und die Staatsanwaltschaft Hechingen haben unverzüglich nach der Tat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, die über das Wochenende intensiviert wurden und bereits zu ersten Ergebnissen geführt haben. Die Ermittlungen dauern laut Polizei jedoch an.