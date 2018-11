Sigmaringen Mann sticht mit einem Stielkamm um sich

Sigmaringen. Wegen Körperverletzung wird sich ein 33-jähriger nigerianischer Asylbewerber aus der Landeserst­aufnahmeanstalt Sigmaringen verantworten müssen, der sich am Samstag gegen 11.45 Uhr massiv gegen eine Kontrolle durch Security-Mitarbeitern gewehrt hatte. Laut Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei sollte der Mann kontrolliert werden, da er einen ausgebeulten Rucksack mit sich führte, in dem eine Herdplatte vermutet wurde. Der Nigerianer war mit der Maßnahme nicht einverstanden, wurde sogleich aggressiv und griff die Sicherheitsmitarbeiter an. Seine Frau mischte sich ebenfalls in das Geschehen ein und ging auf eine Security-Mitarbeiterin los, die dabei leicht verletzt wurde. Eine weitere Bewohnerin reichte dem Mann einen Stielkamm, mit dessen dünner Spitze versuchte der Aggressor daraufhin auf die Mitarbeiter einzustechen. Er konnte schließlich von den Sicherheitsmitarbeitern überwältigt und fixiert werden.