Sigmaringen Hat Geier auch hierzulande eine Chance?

Neben den Albatrossen gehören die Altweltgeier zu den am stärksten gefährdeten Vögeln der Welt. Alle 15 Arten haben in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Bestandseinbußen erlitten – doch immerhin sind in verschiedenen europäischen Ländern recht erfolgreiche Gegenmaßnahmen ergriffen und von der EU unterstützte Schutzprojekte auf den Weg gebracht worden. Viele Regionen haben von der Förderung profitiert, etwa in Spanien, Frankreich, Kroatien, Bulgarien und allen Alpenländern – es ist jedoch symptomatisch, dass Deutschland noch keine Mittel abgerufen hat, obwohl immerhin zwei Arten, Gänse- und Bartgeier, nur wenige Kilometer von den deutschen Grenzen entfernt brüten.

Von der "Gesi" vorgeschlagene Schutzprojekte internationalen Standards wurden bisher kaum verwirklicht. Die reichlich vorhandene Nahrung, vor allem Aas von Tieren, die dem Straßenverkehr zum Opfer fallen, wird nach Deutschland einfliegenden Geiern nach wie vor systematisch entzogen. Auch gegen die andere große Gefahr, die Geiern, Adlern und sonstigen Greifvögeln droht, nämlich mit Blei verseuchte Nahrung wird wenige bis nichts unternommen. Der Sigmaringer Informationsabend findet in der Brauereigaststätte "Zoller Hof" in der Leopoldstraße 42 statt und beginnt um 19 Uhr mit dem preisgekrönten Film "Giganten der Lüfte" von Bergit und Jürgen Bergmann. Danach berichten die "Gesi"-Fachleute Karl-Fidelis Gauggel und Dieter Haas in Wort und Bild über ihre Aktionen und geben Einblick in die Praxis des Naturschutzes – als Beispiel sei die Auswilderung eines rehabilitierten Gänsegeiers aus Thüringen im Donautal genannt, dessen Wanderung durch fünf Länder Mitteleuropas mit Hilfe eines Senders des Icarus-Projekts stets aktuell verfolgt werden konnte.

Eingeladen sind zu der Veranstaltung alle, die an einer Aufwertung der Region durch spektakuläre Artenschutzprojekte Interesse haben, dazu Lokal- und Landespolitiker, Behördenvertreter, Schäfer, Landwirte und Jäger. Die "Gesi" will zeigen, dass die Attraktivität der Region durch einen wirkungsvollen Geierschutz praktisch zum Nulltarif aufgewertet werden könnte.