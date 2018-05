Sigmaringen Erneut rufen falsche Polizisten an

Dabei versuchten die Täter, die Gesprächspartner unter Druck zu setzen und sie über ihre Vermögensverhältnisse und Lebensumstände auszufragen. In einem Fall gelang es ihnen auf diese Weise, Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu erbeuten.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und rät, Unbekannten keine Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu geben. Man solle sofort den Hörer auflegen, sobald der Gesprächspartner Geld fordere, und keine Zusagen am Telefon machen. Die Polizei warnt auch davor, auf telefonische Aufforderung Veränderungen am PC vorzunehmen oder Programme herunterzuladen; es handele sich in der Regel um Schadsoftware, durch die Täter Zugriff auf den Rechner und die Daten erhielten.

Polizeibeamte erfragten am Telefon oder auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangten Auskünfte über Vermögensverhältnisse. Es gebe technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Man solle misstrauisch bleiben und im Zweifelsfall die örtliche Polizeidienststelle anrufen sowie niemals Bargeld an unbekannte Personen übergeben, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.