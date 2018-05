Sigmaringen Die neue Glocke singt gleich nach dem Guss

Um Mitternacht, so Napierala weiter, konnte die Glocke aus ihrer Form befreit werden. "Schon bei den ersten vorsichtigen Schlägen zur Lösung der Lehmform fing die Glocke an zu singen", begeisterte sich der Archäologe. Noch in der Nacht sei die Glocke provisorisch an einem Seil befestigt worden und habe ihren Schöpfern mit ihrem Klang Freudenschauer über den Rücken gejagt.

Wie die beiden Experten dem Publikum, für das extra eine Tribüne gebaut worden war, erläuterten, sind bei dem Glockenguss die Arbeitsschritte entsprechend der Anweisungen erfolgt, die Theophilus Presbyter im zwölften Jahrhundert niedergeschrieben hat. Solche Glocken, die wegen ihrer Form auch als "Bienenkorb-Glocken" bezeichnet werden, seien jedoch kaum im Original erhalten. Eine davon ist die Glocke von Canino, die für die Glocke des Campus Galli als Vorlage diente.

Bestimmte Aspekte wie Form, Proportionen, Position und Form der Schalllöcher sind übernommen worden, so dass sie technisch und akustisch weitgehend identisch mit der Canino-Glocke ist. Abweichungen zum Original bestehen beispielsweise in der Inschrift, in welcher der Heilige Gallus erwähnt ist, der ja für den Campus Galli besondere Bedeutung besitzt.

Der erfolgreiche Guss ist die Krönung einer fast dreijährigen Versuchsreihe, inklusive zweier Fehlschläge, in der die Experten der Klosterbaustelle die richtige Rezeptur und Vorgehensweise der jahrhundertealten Technik herausgefunden beziehungsweise wiederbelebt haben.