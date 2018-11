Sigmaringen Der Babybody macht das Rennen

Die Ideen entstehen binnen kürzester Zeit

Ideen wie ein Elektromotor, mit dem man jeden beliebigen Kinderwagen aufrüsten kann, oder ein appbasiertes Verleihsystem für Elektroroller zum Verbessern der Mobilität in Städten wie Sigmaringen entstanden binnen kürzester Zeit. Professionell und selbstsicher wurden diese präsentiert. Dass der Funke derart übersprang und die Gruppen hoch motiviert ihre Geschäftsideen vorstellten, war der engagierten Moderation von Mario Hüttenhofer und einem Pitch-Training zu verdanken, das Ende Oktober in der Hochschule stattgefunden hatte und das "alle richtig auf die Spur gebracht hat", sagte Uwe Sachse.

Er kümmert sich an der Hochschule ganzjährig mit dem SoE-Team, zu dem auch Mario Hüttenhofer und Norman Müller gehören, um die Studierenden und ihre Gründungsanliegen und berät Unternehmen in Fragen zum Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Dass dies der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ein wichtiges Anliegen sei, machte Rektorin Ingeborg Mühldorfer in ihrer Begrüßung deutlich. Die School of Entrepreneurship gehört der Hochschule Albstadt-Sigmaringen an und ist ein Land(Auf)schwung-Projekt.

Am Ende fiel die Entscheidung der Jury knapp aus. Das Rennen machte der Babybody. Auf dem zweiten Platz landete die autonome Mülltonne, auf dem dritten der Elektromotor für Kinderwagen. Die Teams erhielten wertvolle Preise wie einen kostenlosen Platz für drei Monate im Coworking Space im Innovations- und Technologiezen­trum (ITZ), die Fahrt zum Entrepreneurship Education Summit in Stuttgart oder ein Coaching.