Siegtreffer fällt spät: TSG Balingen müht sich gegen Fellbach und jubelt trotzdem

Das war knapp: Erst in der 90. Minute trifft Simon Klostermann zum Siegtreffer für die Balinger. Die Meisterfeier der SG Sonnenhof Großaspach verschiebt sich somit mindestens um eine Woche.

Es lief bereits die 90. Minute, da hatten gleich mehrere Akteure des SV Fellbach einen unglücklichen Moment. Zunächst machte der ehemalige Balinger Luca Campanile einen eigentlich ungefährlichen Ball nochmals spannend, dann ließ Torhüter Bleron Berisha einen harmlosen Versuch von Marko Pilic abprallen – Simon Klostermann sagte danke und traf zum späten 3:2.

Murat Isik hatte in seiner Startformation auf bewährte Kräfte gesetzt, überraschte aber mit Levis Schaber, der die rechte Seite beackerte. Erst zum dritten Mal in seiner Zeit bei der TSG stand er in der Startelf – bei den ersten beiden Partien hatte er sich jeweils früh verletzt. Dieses Mal kam er ohne Blessur durch und klärte nach 14 Minuten bei einem Konter ganz stark. Im Spiel nach vorne war er aber merklich zurückhaltend.

Fataler Rückpass

Das erste Highlight der Partie lieferte Amney Moutassime in der 20. Minute: Circa 22 Meter vor dem Tor wurde er in zentraler Position frei gespielt und traf mit einem tollen wie präzisen Flachschuss zum 1:0. Die TSG hatte auch bis zur Halbstundenmarke alles im Griff, dann spielte Ivo Colic aber einen Rückpass in Richtung Dennis Klose und übersah Fellbachs Felix Dreher. Dieser umkurvte den Keeper und markierte aus spitzem Winkel das 1:1.

Dieses Tor, der bis dato völlig ungefährlichen Gäste, machte der TSG ein paar Minuten zu schaffen. Die Abspielfehler häuften sich. Auffällig: Über die gesamte Partie hinweg gab es unzählige Freistöße und Ecken, wirklich gefährlich wurde es selten. Beinahe hätte eine Flanke von Simon Klostermann noch den blanken Kike gefunden – die Aktion wurde aber in höchster Not geklärt und es ging mit einem 1:1 in die Kabine.

Plötzlich führen die Gäste

Nach dem Seitenwechsel bot sich den 534 Zuschauern das selbe Bild: Fellbach stand ganz tief hinten drin und verteidigte mit allen Mann im letzten Drittel. Die Balinger spielten Pass um Pass, allerdings mit zu wenig Tempo und zu hoher Fehlerquote. Ein individueller Fehler von Sascha Eisele brachte dann Jamie Miller in Position, der aus ähnlicher Position wie Moutassime beim 1:0 den Ball herrlich versenkte. Nach 58 Minuten führte der krasse Außenseiter mit 1:2.

Positiv: Die Reaktion der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Ivo Colic wurde von Matthias Schmitz angespielt und donnerte das Leder aus 16 Metern zum 2:2 unter die Latte – der nächste sehenswerte Treffer.

Wieder ein 3:2

Die restliche Spielzeit war gekennzeichnet von Balinger Angriffsbemühungen. Berisha klärte eine Deininger-Flanke schlecht, Morais donnerte das Leder aber drüber (69.). Dafür parierte der Fellbacher Torhüter einen Klostermann-Kopfball (78.) ebenso stark wie die XXL-Chance von Halim Eroglu in der 82. Minute.

Als alles schon nach einem Remis aussah, halfen dann die abstiegsbedrohten Gäste wie angesprochen fleißig mit. Somit steht der zweite 3:2-Heimsieg in Folge für die Isik-Elf.