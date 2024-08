1 Hier steht Schiedsrichter Kadir Yagci im Hintergrund – beim Treffer zum 1:1 war er hingegen direkt involviert. Foto: Kara

Was eine verrückte Partie in der Bizerba-Arena: Die TSG Balingen setzt ihre Siegesserie trotz einer schwachen 1. Halbzeit und einem mehr als kontroversen Gegentor fort. Halim Eroglu ist wieder einmal der Matchwinner.









Heavy-Metal-Fußball haben sich die Fußballer der TSG Balingen in dieser Saison auf die Fahne geschrieben – zumindest am Samstag klappte dies in der 1. Halbzeit aber überhaupt nicht. So war es um in der Metapher zu bleiben eher ein langsamer Jazz, gepaart mit manchem Aussetzer.