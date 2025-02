1 Simon Klostermann – hier in Dotternhausen – durfte sich erneut über Treffer freuen. Foto: Kara

Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen siegt die TSG Balingen 2:0.









Das vierte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit Calcio Leinfelden-Echterdingen war zugleich die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt mit dem FC Nöttingen in der kommenden Woche. Murat Isik setzte in der Startelf unter anderem auf Kike als Linksverteidiger.