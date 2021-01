Siegesserie in Regionalliga TSG Balingen: Gute Defensive Voraussetzung

Heute Abend hat die TSG Traditionsklub KSV Hessen Kassel zu Gast. Die "Löwen" haben als Neuling nach 17 Spielen 21 Punkte auf dem Konto, belegen damit den 13. Tabellenplatz. Obschon sein Team mit 28 Punkten im Tableau besser da steht als die Hessen, will Balingens Chefcoach Martin Braun von einer Favoritenrolle nichts wissen. "Kassel ist ja schon aufgrund der finanziellen Mittel kein klassischer Aufsteiger. Der Verein hat aufgrund seiner langen Geschichte in der 2. Liga sehr professionelle Strukturen und zahlreiche Spieler im Kader, die Erfahrung in höheren Spielklassen, zumindest in der Regionalliga, haben", sagt Braun.

Der frühere Profi erwartet einen körperlich sehr präsenten Gegner mit deutlichen Stärken in der Offensive. "Da hat der KSV sehr starke Leute, weiß Braun. Allen voran geht bei den "Löwen" der 38-jährige Torjäger Mahir Saglik, der es bisher auf neun Saisontreffer gebracht hat. Zuletzt aber rettete Sebastian Schmeer seiner Elf beim 2:2 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II nach zweimaligen Rückstand und langer Zeit in Unterzahl mit zwei Treffern den Teilerfolg und somit auch den ersten Punkt im neuen Jahr – Mittelfeldspieler Alban Meha, der früher für die Nationalmannschaften Albaniens und Kosovos auflief, kassierte nach 42 Minuten Gelb-Rot und fehlt damit auch heute in Balingen. Gleich nach dem Jahreswechsel hatte das Team von Trainer Tobias Damm eine 0:2-Heimpleite gegen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach kassiert.