Siegerpokal beim Tigerenten-Club: Lahrer Schüler glänzen vor TV-Kamera

Drei Kinder der Klasse 6a des Clara-Schumann-Gymnasiums haben es in den Tigerenten-Club geschafft. Darin durften sie etwa tanzen, Fragen beantworten und einen Parcours bewältigen. Am Ende nahmen die Schüler den Goldenen Siegerpokal in Empfang.

Der 12. Juli war ein wichtiger und langerwarteter Tag für die Klasse 6a des Lahrer Clara-Schumann-Gymnasiums. An diesem Freitag fuhren die Kinder mit ihren Lehrerinnen zum SWR nach Baden-Baden, um Teil der beliebten KIKA-Fernsehsendung „Tigerenten-Club“ zu sein. „Unsere Klasse hat sich riesig gefreut“, erinnert sich der 13-jährige Klassensprecher Sebastian Kätzlmeier in einem Bericht, den er unserer Redaktion zugeschickt hat. Action, Spaß und jede Menge Spiele seien im Tigerenten-Club garantiert – und das auch noch im Fernsehen vor einem großen Publikum.

Die Schüler erleben im Studio hautnah, wie Fernsehen gemacht wird

Nach der Bahnfahrt nach Baden-Baden ging es früh los: Bereits um 9 Uhr begannen für die drei Spielkinder Sebastian Kätzlmeier, Mia Faißt und Anna Becker – sowie für die Backgroundtänzerinnen – die Proben für die Show. Zudem bekam die Klasse eine interessante Führung durch die Fernsehanstalten. Wenig später war es auch schon so weit und die Aufzeichnungen starteten.

Lesen Sie auch

Erfolgreicher Tag im Studio: Sebastian Kätzlmeier (von links) , Mia Faißt und Anna Becker im Tigerenten-Club mit Moderatorin Laura Knöll Foto: SWR

„Wir erlebten hautnah mit kreisenden Kameras in der Luft und auf Rollen sowie einer Vielzahl von Kameraleuten, wie Fernsehen gemacht wird“, berichtet Sebastian. Und wenn es hieß: „Bitte Ruhe, Kamera läuft“, habe man zeigen können, wie gut man als Klassen-Team drauf sei. „Es war unheimlich toll, Hauptdarsteller solch einer bekannten Sendung zu sein“, erzählt Sebastian weiter.

So durften die Schüler tanzen, Fragen beantworten und einen Parcours bewältigen . Ein spannendes Spiel sei zudem das Rodeoreiten gewesen. „ Ich habe es geschafft, ganz bis zum Schluss sitzen zu bleiben und nicht abzustürzen“, freut sich Sebastian. Dies alles sei ein unvergessliches Erlebnis gewesen, das man gemeinsam mit den bekannten Moderatoren Laura und Johannes (siehe Infokasten) erleben durfte.

Gespendet wird an die Hilfsorganisation Herzenssache

Das i-Tüpfelchen war natürlich, dass sich die Klasse den begehrten Goldenen Siegerpokal sicherte. Zudem erhielten die Lahrer Gymnasiasten einen Geldpreis in Höhe von 600 Euro. Diesen spendeten die Schüler der Hilfsorganisation Herzenssache. Das Geld geht an das „Chor-Yougend“-Projekt, das Kinder musikalisch begeistern soll. „Ein tolles Projekt, das in hervorragender Weise zum Profil unseres Clara-Schumann-Gymnasiums passt“, wie Sebastian in seinem Text schreibt.

Die Sendung wird am Samstag, 2. November, von 10.45 bis 11.45 Uhr auf KIKA gezeigt. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über möglichst viele Zuschauer.

Tigerenten-Club

In der Fernsehsendung, benannt nach der Janosch-Figur, spielen jede Woche zwei Schulklassen um den begehrten Goldpokal. Das Maskottchen „Günter Kastenfrosch“ unterstützt sie ebenso wie das Moderatorenduo aus Laura Knöll und Johannes Zenglein. Die Premiere der Show lief am 6. Januar 1996 im Ersten. Am 6. Juli wurde die 1300. Folge der Sendung ausgestrahlt.