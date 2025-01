So ist es Anna Bondar seit ihrem Triumph in Hechingen ergangen

Anna Bondar spielte in Hechingen groß auf.

Die Siegerin der Ladies Open 2024 scheiterte jüngst bei den Australian Open in der 1. Runde.









Mit ihrem neuen Auto verabschiedete sich Anna Bondar im August 2024 vom Centre-Court in Hechingen. In einem einseitigen Finale (6:2;6:0) hatte die Ungarin das Finale gegen Ekaterina Makarova für sich entschieden. Doch wie lief es für die 27-jährige Modelathletin seit ihrem Triumph in der Zollerstadt?