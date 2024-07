Sieger des Teinachtalturniers: Auch in der neuen Kreisliga A vorne dabei?

1 Die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (blau) unterlag im Finale des Teinachtalturniers der SG Oberreichenbach/Würzbach. Foto: Wasserbauer

Der Rückblick auf das Teinachtalturnier und sein Umgebungsturnier wirft auch die Frage auf: Welche Rolle werden die teilnehmenden Mannschaften in der neuen Kreisliga A spielen?









Am Ende eines verlängerten Fußball-Wochenendes durften in Berneck die SG Oberreichenbach/Würzbach und die SG Ettmannsweiler/Aichelberg feiern. Das Finale des 45. Teinachtalturniers gegen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein war jedoch kein Selbstläufer, auch wenn niemand der SG Oberreichenbach/Würzbach im ersten Abschnitt eine gewisse Dominanz absprechen wollte. „Wir sind deswegen aber nicht in der Favoritenrolle in der Kreisliga A Ost, aber wir wollen da vorne mitspielen“, betonte Jürgen Keppler ein.