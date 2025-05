1 Martin Wagener (von links), Lehrkraft Uwe Walter mit dem Gewinnerteam Inbestment Benjamin Best und Simon King aus den Beruflichen Schulen Schramberg mit Matthias Neth bei der Preisübergabe in Stuttgart Foto: KSK Rottweil

Jugendliche aus Schramberg sind Landessieger beim Planspiel Börse.









Link kopiert



Einen Kursgewinn von rund 23 000 Euro haben Schüler der Beruflichen Schulen Schramberg in vier Monaten erzielt. Allerdings nicht real, sondern beim Planspiel Börse der Sparkassen in Deutschland. Das erfolgreiche Schüler-Team setzte sich damit an die Spitze im Land.