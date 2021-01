Sieg verzeichnet HBW gewinnt Testspiel in Bietigheim souverän

Auch in schmaler Besetzung – Marcel Niemeyer, Vladan Lipovina, Oddur Grétarsson und René Zobel fehlten – gab das Team von Trainer Jens Bürkle in der Sporthalle am Viadukt vom Start weg den Ton an. "Ich bin zufrieden. Der Test hat sich absolut gelohnt. Das war ein sehr gelungener und sehr engagierter Aufritt. Ohne Linkshänder im Rückraum 32 Tore zu erzielen, ist wirklich gut", sagte Bürkle. Und auch mit dem Gegenstoßspiel seiner Mannschaft war der Sportwissenschaftler einverstanden. "Wir haben so zehn Tore erzielt, wir hatten in dieser Hinsicht immer die Dominanz, weil auch das Rückzugsverhalten in Ordnung war. Im schnellen Spiel nach vorne hat Bietigheim deutlich mehr Fehler gemacht als wir." Bezeichnend, dass mit Tim Nothdurft und Moritz Strosack – beide trafen siebenmal – zwei Außen die erfolgreichsten Schützen bei den Gästen waren.