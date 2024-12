1 Die erfolgreichen Akteure des FC 07 Albstadt Foto: Frank

Landesligist FC 07 Albstadt gewinnt am 22. Dezember das Hallenturnier in Weilheim/Teck.









So kann man unter dem Hallendach starten: Der FC 07 Albstadt staubt gleich beim ersten Turnier einen Sieg ab. Beim gut besetzten BWS-Cup in Weilheim/Teck setzte man sich im Finale gegen den SC Geislingen/Steige, welcher momentan Sechster in der Landesliga II ist, mit 2:1 durch. Samed Güngör erzielte in der Verlängerung per „Golden Goal“ den entscheidenden Treffer. Ähnlich knapp war es im Halbfinale.