SV 03 Tübingen – SG Empfingen 2:4 (0:1). Ein ganz wichtiger Sieg für die SG Empfingen, die nun den Klassenerhalt nicht nur rein rechnerisch in der Tasche hat, sondern auch für alle Eventualitäten gewappnet ist, sollte es in der Verbandsliga zu vermehrtem Abstieg in die Landesliga kommen.

Dabei zeigte sich der SV 03 Tübingen, der nun weiter schwitzen muss, da er nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang steht, als kein leichter Gegner. Zwar war Empfingen in Hälfte eins besser im Spiel, konnte aber von den vielen ungenauen Pässen und Ballverlusten der Tübinger nicht profitieren. Nach einer halben Stunde war es aber Sonay Erdem, der die SG in Führung schoss. Keeper Florian Werth machte mit einem Abwurf das Spiel schnell. Erdem marschierte nach vorne, passte zu Daniel Seemann, der auf Nikolai Scheurenbrand legte. Seine Flanke verwertete Erdem zum 0:1.

Doppelschlag durch Scheurenbrand

Gleich nach Anpfiff der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag weiter. Tübingen erzielte nach nicht einmal zwei Minuten den Ausgleich. Für Empfingen und vor allem Nikolai Scheurenbrand aber der Weckruf. Der Torjäger traf in der 53. und 54. Minute mit einem Doppelschlag zur 3:1-Führung. Dabei half die Tübinger Abwehr gehörig mit, die bei beiden Toren durch schwache Pässe dafür sorgten, dass Scheurenbrand der lachende Sieger war und gekonnt einnetzen konnte. Trainer Philipp Wolf freute sich darüber besonders, da dies im Training auch so geübt worden war.

Spannung nach dem Anschlusstreffer

Nachdem es in die Schlussviertelstunde ging und Empfingen sich ein bisschen zu siegessicher gab, war es Felix Müller, dem der Ball über Umwege vor die Füße fiel und aus nur fünf Metern ins Tor zum 2:3 spitzelte. Es wurde noch einmal spannend und die Tübinger witterten die Chance auf den Ausgleich. Allerdings war es Tobi Koller, der diese Hoffnungen zunichte machte und nach einem Konter über rechts zum 4:2 für Empfingen und damit zum Endstand traf.

Trainerstimme

Philipp Wolf (SG Empfingen): „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Bis zum 4:2 zeigte sich das Spiel noch ein bisschen offen. Denn nach dem Anschluss drückten die Tübinger noch auf den Ausgleich. Am Ende war es auch von den Toren her das gerechtere Ergebnis. Zudem hat man auch von der Einstellungen her gemerkt, das wir gewinnen gewinnen wollten und Tübingen eben musste.“

Nun steht am kommenden Wochenende das Derby gegen den TuS Ergenzingen an. Hier will Empfingen das Ziel, die 50 Punkte voll zu machen, erreichen. „Schade, dass es aber um nichts mehr geht“, so Wolf.

Aufstellung und Statistik

SG Empfingen: Florian Werth, Daniel Schima, Merdan Akklilic (81. Philipp Kress), Felix Plocher, Daniel Seemann (87. Marius Tittjung), Timo Theurer, Max Blocher, Nikolai Scheurenbrand (74. Tobi Koller), Panagiotis Karapidis, Nico Rebmann, Sonay Erdem (60. Christian Gier).

Tore: 0:1 Sonay Erdem (30.), 1:1 Mouhamed Arfaoui (47.), 1:2, 1:3 Nikolai Scheurenbrand (52./53.), 2:3 Felix Müller (77.), 2:4 Tobi Koller (83.).

Schiedsrichter: Jonas Rosenberger

Zuschauer: 230