Das Verbandsligaduell zwischen dem FC Holzhausen und dem SSV Ehingen-Süd wurde am Ende zu einer eindeutigen Nummer. Der FCH schickte die Ehinger nämlich mit 4:0 (2:0) zurück in den Süden.

Einen besseren Auftakt hätte sich der FC Holzhausen kaum ausmalen können. Mit einem klaren 4:0 gewann die Truppe von Karsten Maier das Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd. Der Tabellenfünfte aus dem Alb-Donau-Kreis erschwerte sich das Leben aber auch selber.

Startphase auf Augenhöhe

In der Anfangsphase tasteten sich die Teams zunächst mit einer rauen Gangart ab und liefen Angriff um Angriff. Doch neben dem ein oder anderen Freistoßpfiff kam erstmal nichts sehenswertes rum, ehe die Gastgeber nach 22 absolvierten Minuten erstmals jubelten.

Eine Standardflanke von FCH-Kapitän Niklas Schäuffele segelte gefährlich in Ehingens Kasten und landete auf Fünfmeterhöhe nach einem versuchten Fallrückzieher Holzhausens über Umwegen bei Oliver Grathwol. Dieser schob die Kugel zur 1:0-Führung in die Maschen und bejubelte zugleich sein erstes Saisontor.

Die Gäste wurden immer besser und scheiterten entweder an Holzhausens Torwart Julian Hauser oder an der eigenen Präzision. Kurz vor dem Pausenpfiff musste der SSV dann doppelt einstecken: In der 42. Minute fand zunächst ein Eckball vom standartstarken Schäuffele den Kopf von Winterneuzugang Elias Wolf, welcher erfolgreich zum 2:0 einnickte und damit sein FCH-Pflichtspieldebüt mit einem Tor krönte.

Eine Halbzeit in Überzahl

Nach einem harten Einsteigen an Henry Seeger bekam ein SSV-Akteur in der Nachspielzeit seine zweite Gelbe Karte binnen 13 Minuten. Dadurch musste Gästecoach Michael Bochtler sein Team in der Pause auf eine ganze Hälfte in Rückstand einstellen.

Keines der Teams wechselte zur Pause und die Südler fanden in der Folge nicht mehr so richtig ins Spiel. Der Tabellenzweite der Verbandsliga vergab wiederum die ein oder andere Torgelegenheit, was der Coach nach der Pause auch anprangerte. Maier wechselte nach 65 Minuten gleich doppelt und bewies damit ein glückliches Händchen. FCH-Joker Janik Michel benötigte nur vier Minuten um seinen Namen unter die Torjäger zu bringen.

Tor 23 und 24 für Michel

Zunächst landete ein Abschluss von Schäuffele an der Unterkante der Ehinger Querlatte, ehe keine 60 Sekunden später das 3:0 fiel. Nach einem ausgefahrenen Konter legte Fabio Pfeifhofer vor dem gegnerischen Kasten auf den mitgelaufenen Michel quer, welcher mit seinem ersten Tagestreffer die endgültige Vorentscheidung besorge.

In den Schlussminuten wiederholte sich der Ablauf der Ereignisse: Mit seiner ersten Aktion traf der eingewechselte Djermanovic ebenfalls die gegnerische Latte doch wenige Momente später jubelte abermals Michel, welcher einen Konter acht Minuten vor dem Schlusspfiff alleine verwertete.

Damit schraubt der ligainterne Toptorschütze sein Konto auf 24 Treffer hoch, wodurch Holzhausens Nummer Zehn nun satte zehn Tore vor dem Rest in der Torjägerliste steht. FC Holzhausen: Hauser; Zogu, K. Müller (65. Michel), Pfeifhofer (80. Djermanovic), Seeger (87. Bok), Schäuffele, Grathwol, Schlecht, Konz, Wolf (65. Czerwonka), Schuon (80. Skoda). Tore: 1:0 (Grathwol, 22.), 2:0 (Wolf, 42.), 3:0, 4:0 (Michel, 69./82.)