11 Das Tor von Serhou Guirassy in der 48. Minute sicherte dem VfB Stuttgart am Ende den Sieg. Foto: IMAGO//Julia Rahn

Der VfB gewinnt zum Auftakt des 33. Spieltags beim FC Augsburg – und schiebt sich in der Tabelle am FC Bayern vorbei.









Die Höhenflieger des VfB Stuttgart um 26-Tore-Mann Serhou Guirassy schicken sich an, nach dem Sturmlauf in die Champions League auch noch dem FC Bayern München den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga zu entreißen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann eine Woche nach dem 3:1 gegen die Bayern beim FC Augsburg mit 1:0 (0:0) und zog zum Auftakt des vorletzten Spieltages mit 70 Punkten an den Münchnern (69) erst einmal vorbei.