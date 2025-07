Die U23 der TSG Balingen setzt sich in der 1. Runde des WFV-Pokals mit 3:2 beim SSC Tübingen durch. In einer wilden 2. Halbzeit gehen die Gastgeber zwei Mal in Führung.

Colin Draskovic erzielte in der 84. Minute das 2:2, Niklas Bender (Vorlage) und Bastian Berger (Tor) zeichneten sich für das 3:2 in der 89. Minute verantwortlich – was alle drei Akteure gemein haben? TSG II-Trainer Philipp Wolf wechselte sie im Verlauf der 2. Halbzeit ein und bewies damit ein glückliches Händchen.

„Wir sind froh, dass sie so schnell ins Spiel gefunden haben und letztlich für die Entscheidung gesorgt haben. Ebenso freut es mich, dass wir unter schwierigen Bedingungen nach dem Rückstand zurück gekommen sind“, so der Coach nach Abpfiff auf dem Tübinger Holderfeld. Die Gastgeber vom SSC – frisch zurück in der Landesliga – waren nämlich ein starker Kontrahent.

Tübingen zunächst besser

Auf dem kleinen und durch den Regen nassen Kunstrasen erwischten sie den deutlich besseren Start. Spielführer Markos Chatziliadis verpasste schon in der 3. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern knapp die Führung. Beide Teams wählten vom System und der Spielanlage eine ähnliche Ausrichtung und versuchten auch unter Druck viele Aktionen spielerisch zu lösen. Dies gelang den Hausherren im ersten Durchgang besser. Nach 45 Minuten konnten sie ein klares Chancenplus aufweisen.

Die beste Gelegenheit hatte mit Deniz Türkel ein ehemaliger Jugendspieler der TSG: Er wurde von Dimitrios Katsaras herrlich per Hacke bedient, scheiterte aber aus kurzer Distanz am stark reagierenden Dogan. Dieser war dann zwei Minuten nach der Pause chancenlos, als Johannes Rath nach einem weiten Einwurf am langen Pfosten einschob.

Quartey gleicht aus

Die Balinger fanden aber schnell eine Antwort: Mirhan Inan brachte einen Freistoß per Aufsetzer aufs Tor, Ramon Peter im SSC-Tor ließ den Ball prallen und Jaden Quartey traf zum 1:1 (54.). Es ging nun hin und her und kurzfristig rückte Schiedsrichterin Annika Depfenhart in den Vordergrund. Zunächst verlor Finn König als letzter Mann den Ball an Kataras, wurde aber von einem schmeichelhaften Foulpfiff „gerettet“. Zwei Minuten später gab es den selben Zweikampf im Strafraum, dieses Mal zeigte Depfenhart wohl zu Unrecht auf den Punkt.

Chatziliadis blieb cool und brachte Tübingen wieder in Front (68.). Die Balinger gaben sich aber nicht auf und kamen wie angesprochen in der Schlussphase zum Erfolg. Beim 2:2 wurde Draskovic per Chipball ganz stark von Florian Barth bedient, beim 3:2 war es dann die Kombination der zwei Youngsters, die zum Erfolg führte. In der 2. Runde trifft die TSG II auf den Sieger der Partie VfL Nagold gegen TSV Harthausen/Scher.

Statistik zum Spiel

TSG Balingen II: Dogan; Haas, Fritz, Barth, Conrad (78. Knobloch), Quartey (64. Bender), König, Rerich (64. Berger), Thomaidis (77. Draskovic), Neff, Inan (90+3. Dieringer)

Tore: 1:0 Johannes Rath (48.), 1:1 Jaden Quartey (54.), 2:1 Markos Chatziliadis (68. Foulelfmeter), 2:2 Colin Draskovic (84.), 2:3 Bastian Berger (89.).