Sieg geht nach Haslach: So haben Theresa und Johanna bei „Krass nass“ gewonnen

In der letzten Folge schlugen sie im Wettkampf zwei Jungen aus Österreich und gelangten als erste ins Ziel des Wasserparcours’.

Sie mussten schwimmen, klettern, rudern, springen – und die beiden Haslacherinnen Theresa und Johanna Schmitt haben nicht nur den Sprung ins Finale geschafft: Sie haben bei der Kinderkanal-Sendung „Krass nass“ den Sieg ins Kinzigtal geholt. Dabei handelt es sich um eine Art Wettbewerb, bei dem Jugendliche im Alter zwischen elf und 13 Jahren aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich gegeneinander antreten und einen in einem Schwimmbecken aufgebauten Parcours bewältigen müssen. Üblicherweise wird die Serie im Kinderkanal über die Sommerferien ausgestrahlt. Nach jeder Episode scheidet ein Teilnehmer aus.

Die beiden zwölf- und 13-jährigen Schwestern hatten sich im Frühjahr diesen Jahres als Teilnehmerinnen beworben und hatten Glück: Sie wurden angenommen, denn da „Krass nass“ 2025 sein zehnjähriges Bestehen feierte, sollten statt Einzelpersonen Teams aus zwei Mitgliedern gegeneinander antreten. So konnten sowohl Theresa als auch Johanna zu den Dreharbeiten in Schorndorf bei Stuttgart fahren. Diese dauerten insgesamt vier Tage, pro Tag wurden zwei Folgen gedreht. Mit jeder stieg der Schwierigkeitsgrad und nach jeder schied ein Team aus, sodass am letzten Tag von den anfänglich zwölf noch drei Paare übrig blieben.

„Dann kamen die für uns schwersten, längsten und anstrengendsten Runden“, berichten die beiden Mädchen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Beim Finale traten sie gegen Jungs aus Österreich an

Beim Dreh zur vorletzten Folge stand fest: Das Finale würden zwischen den beiden Haslacherinnen und zwei Jungs aus Österreich ausgetragen werden. Und der Entscheidungslauf war spannend. Zwar lagen die Haslacherinnen Theresa und Johanna lange vorne, aber die Jungen waren stets direkt hinter ihnen.

Foto: Schmitt

„Die waren echt gut und es wäre knapp geworden, sie waren die ganze Zeit dicht hinter uns. Aber dann ist einer von ihnen ins Wasser gefallen und dann rutschte er auch noch aus. Danach war mir klar, dass er uns nicht mehr überholen würde“, erzählen Johanna und Theresa. So verloren ihre Gegner Zeit und die Mädchen zögerten nicht, den Vorsprung zu nutzen. „Johanna hat es zu Ende gebracht und im Ziel den roten Buzzer gedrückt“, fasst Theresa die Sekunden zusammen, die über den Sieg entschieden.

Mama Gwendolyn Schmitt bekam von dem nervenaufreibenden Finale nicht viel mit. Die Dreharbeiten waren grundsätzlich elternfreie Zone; sie hatte immer am Abend, wenn sie ihre Töchter abholte, erfahren, ob sie eine Runde weitergekommen waren. Auch am Finaltag kam sie erst in den letzten Sekunden dazu.

Goldene Siegerkränze für die Gewinnerinnen

„Ich ging rein, sah auf dem Bildschirm und dachte nur ,Moment, ist das nicht Johanna?‘. Erst da habe ich begriffen, dass die Mädchen tatsächlich gewonnen haben“, berichtet sie. Für sie sei es doch eine Überraschung gewesen, dass der Sieg nach Haslach ging, aber sie sei auch stolz und froh, dass ihre Töchter das so geschafft hätten, sagt sie.

Sie bekam noch mit, wie beide unter den Klängen von Queens „We are the champions“ die goldenen Siegerkränze umgelegt bekamen und von den Moderatoren Laura Knöll und Johannes Zenglein um ein Statement gefragt wurden. „,Krass nass’ ist sehr spannend und sehr anstrengend“, erklärte Johanna etwas atemlos und ihre Schwester Theresa meinte: „Ich bin sehr stolz auf uns, aber die zwei Jungs hätten es auch verdient.“

Ihr Hauptziel bei der Teilnahme bei „Krass nass“ haben sie aber auch ohne den finalen Sieg erreicht: Sie wollen Spaß haben. „Wir haben das sehr genossen und würden es auf jeden Fall noch mal machen“, bewerten Theresa und Johanna ihre Erfahrung.

Bewerbungen 2026

Für 2026 hat die Bewerbungsphase bereits begonnen. Wer im Sommer 2026 zwischen elf und 13 Jahre alt und sportlich ist, muss einen kurzen Steckbrief und ein Vorstellungsvideo einreichen. Außerdem müssen die Eltern ein Bewerbungsformular unterschreiben, das im Internet unter kindernetz.de zu finden ist.