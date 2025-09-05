Sieg geht nach Haslach: So haben Theresa und Johanna bei „Krass nass“ gewonnen

In der letzten Folge schlugen sie im Wettkampf zwei Jungen aus Österreich und gelangten als erste ins Ziel des Wasserparcours’.
Sie mussten schwimmen, klettern, rudern, springen – und die beiden Haslacherinnen Theresa und Johanna Schmitt haben nicht nur den Sprung ins Finale geschafft: Sie haben bei der Kinderkanal-Sendung „Krass nass“ den Sieg ins Kinzigtal geholt. Dabei handelt es sich um eine Art Wettbewerb, bei dem Jugendliche im Alter zwischen elf und 13 Jahren aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich gegeneinander antreten und einen in einem Schwimmbecken aufgebauten Parcours bewältigen müssen. Üblicherweise wird die Serie im Kinderkanal über die Sommerferien ausgestrahlt. Nach jeder Episode scheidet ein Teilnehmer aus.