Deutsche feiern in Schramberg mit Autokorso und Auflauf in Innenstadt

6 Angrenzend an die Fußgängerzone wird auch mit Pyrotechnik gefeiert. Foto: Jambrek

Ein zweites Mal ging es richtig rund: Dieses Mal feierten die Deutschen den zweiten Sieg während der Europameisterschaft. Sie bezwangen die Ungarn mit 2:0.









Es war ein buntest Fest, dass sich am Mittwochabend am Schramberger Rathaus abspielte. In der Fußgängerzone und am Rathausplatz sammelten sich die Fans, die das Spiel ohne ihr Auto feierten. Zugleich drehten zahlreiche Autofahrer hupend und voller Freudenschreie ihre Runden. Einige hatten auch tolle Fahnen dabei. Manche hatten auch etwas Pyrotechnik einstecken.