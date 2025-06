Sieg gegen Türk Gücü Friedberg: Joker Klostermann trifft – TSG Balingen macht Regionalliga-Aufstieg perfekt

Riesenjubel bei der TSG Balingen: Durch ein 3:2 (2:0) gegen Türk Gücü Friedberg (Hessenliga) steigt der Vize-Meister der Oberliga Baden-Württemberg in die Fußball-Regionalliga auf. Die Treffer für die TSG vor 3032 Zuschauern in der Bizerba-Arena erzielten Ex-Kickers-Stürmer Halim Eroglu mit einem Traumtor in den Winkel (39.), Amney Moutassime (42.) und Joker Simon Klostermann (90.). Für Türk Gücü hatte Demyan Imek mit seinem Doppelpack (63./65.) für das zwischenzeitliche 2:2 gesorgt.

Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde hatte die TSG-Mannschaft von Trainer Murat Isik beim 1. FC Kaiserslautern II (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) 1:1 gespielt, der in Spiel zwei in Friedberg mit 0:6 untergegangen war.

Die Balinger kehren damit nach nur einem Jahr in der Oberliga wieder in die Liga zurück, in der sie von 2018 bis 2024 sechs Spielzeiten lang vertreten waren. Damit sind in der kommenden Regionalligasaison vier Clubs aus Württemberg vertreten: Neben der TSG Balingen Direktaufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg.

Durch den Balinger Aufstieg bleibt dem Oberliga-14. FV Ravensburg der Abstieg in die Verbandsliga erspart. Damit wiederum sind auch die SF Dorfmerkingen in der Verbandsliga gerettet, die TSG Tübingen darf in die Relegation.

Aufstellung TSG Balingen

Klose – Eisele, Schmitz, Jäger – Moutassime, Schmidt, Latifovic, Colic, Katsianis-Sanchez – Almeida Morais, Eroglu.

Eingewechselte Spieler: Fritschi, Klostermann, Deininger, Pilic

Regionalliga-Teilnehmerfeld Saison 2025/26

SV Sandhausen (Absteiger aus der dritten Liga), Kickers Offenbach, SGV Freiberg, TSV Steinbach Haiger, Stuttgarter Kickers, FSV Frankfurt, SC Freiburg II, FC 08 Homburg, KSV Hessen Kassel, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, FC-Astoria Walldorf, 1. FSV Mainz 05, Eintracht Trier, Bahlinger SC, SG Sonnenhof Großaspach (Meister aus der Oberliga Baden-Württemberg), FC Bayern Alzenau (bestplatziertester, aufstiegsberechtigter Verein aus der Hessenliga), TSV Schott Mainz (Meister aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar), TSG Balingen (Sieger der Aufstiegsrunde 2025.

Stuttgarter Kickers

Vorbereitung

Trainingsstart: Am 19. Juni geht es um 14 Uhr im ADM-Sportpark mit einem Leistungstest für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn wieder los.

Sonntag, 6. Juli, 14 Uhr: TSV Aubstadt – Kickers (NGN-Arena, Aubstadt), Sonntag, 13. Juli: Vorbereitungsturnier in Balingen (Bizerba-Arena), Samstag, 19. Juli, 17 Uhr: TSG Hoffenheim II – Kickers (Sportgelände des VfB Gommersdorf), Samstag, 26. Juli, 14 Uhr: Kickers – SC Freiburg II (ADM-Sportpark), Trainingslager: 2. bis 6. Juli in Peterstal im Schwarzwald, Pflichtspielauftakt: Am Wochenende vom 18. bis 20. Juli wird die erste Runde im WFVPokal ausgetragen. Die zweite Runde ist auf das Wochenende zwischen dem 25. und dem 27. Juli terminiert. Zwischen dem 1. und 3. August geht es in der Regionalliga wieder los.