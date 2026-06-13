Sieg gegen Tschechien: Deutsches Darts-Duo steht im Viertelfinale der Team-WM

Mit «Major Tom» im Ohr ziehen die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ins Viertelfinale der Team-WM ein. Dort könnte das Duo auf einen Turnier-Mitfavoriten treffen.
Frankfurt/Main - Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko dürfen weiter vom Titel bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main träumen. Die beiden siegten im Achtelfinale mit 8:6 gegen die Tschechen Adam Gawlas und Karel Sedlacek. Im Viertelfinale am Sonntag treffen Schindler/Pietreczko auf den Sieger der Partie zwischen dem Turnier-Mitfavoriten Niederlande und Außenseiter Schweden.