Sieg gegen Südafrika: Kanada erreicht WM-Achtelfinale bei Davies-Comeback

Erstmals hat Kanada die Gruppenphase einer Fußball-WM überstanden - und steht nun sogar im Achtelfinale. Alphonso Davies gibt sein Comeback, Südafrika enttäuscht.
Inglewood - Kanada um Rückkehrer Alphonso Davies hat erstmals in seiner Geschichte das Achtelfinale einer Fußball-WM erreicht. Gegen Südafrika gewann das Team um den Bayern-Star im ersten Sechzehntelfinale der WM-Geschichte 1:0 (0:0). Stephen Eustaquio erzielte in der Nachspielzeit das erlösende Tor und verhinderte eine Verlängerung (90.+2).