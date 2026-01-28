Im entscheidenden Hauptrundenspiel zeigen die deutschen Handballer eine starke Leistung und belohnen sich mit dem Einzug ins Halbfinale. Ein Spieler ragt heraus.
Herning - Angetrieben von einem famosen Juri Knorr sind Deutschlands Handballer ins Halbfinale der Europameisterschaft gestürmt und dürfen weiter von der ersten EM-Medaille seit dem Gold-Triumph vor zehn Jahren träumen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason behielt im Hauptrunden-Endspiel gegen Rekord-Weltmeister Frankreich die Nerven und überzeugte beim 38:34 (19:15) mit einer im Turnier bisher vermissten Offensiv-Power.