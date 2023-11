10 Mit seinen beiden Treffern sicherte Deniz Undav dem VfB Stuttgart den Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Das Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt hat der VfB Stuttgart mit 2:1 gewonnen. Serhou Guirassy kam erst in der zweiten Hälfte ins Spiel.









Mit 2:1 (2:1) hat der VfB Stuttgart am Samstagabend das Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Mit seinen beiden Treffern brachte Deniz Undav den VfB Stuttgart in der ersten Hälfte zweimal in Führung (1. und 45. + 1 Minute). Serhou Guirassy kam erst in der zweiten Hälfte auf den Platz – und vergab eine Großchance zum 3:1 in der 82. Minute.