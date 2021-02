Sieg gegen Coburg HBW Balingen-Weilstetten bricht den Heimbann

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit spielte der HBW in der Sparkassen-Arena zu Beginn des zweiten Abschnitts ganz groß auf. Setzte sich nach einer knappen 14:13-Führung mit einem 8:2-Lauf bis zu einem Treffer von Kapitän Jona Schoch in der 39. Minute auf 22:15 ab. Die Grundlage dafür legten die Hausherren in der Abwehr. Die und Keeper Mike Jensen raubten den Coburgern den Nerv. Denn in der Folge lief bei den Franken nur noch wenig zusammen. Zwar verkürzte Drasko Nenadic noch auf 17:22 (41.), aber das Team von Trainer Jens Bürkle ließ sich davon nicht beeindrucken, spielte konzentriert weiter und distanzierte den HSC peu à peu weiter. Spätestens nach Gregor Thomanns Konter zum 28:19 in der 48. Minute war die Partie zu Gunsten des HBW gelaufen. Am Ende feierten die Gastgeber einen sicheren 34:26-Erfolg.