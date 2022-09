1 Holzhausens Trainer Pascal Reinhardt hatte offensichtlich die richtigen Tipps für Pascal Schoch. Der führte sein Team mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. Foto: Wagner

Der FC Holzhausen hat den vierten Sieg in Folge gefeiert. Ein bestimmter Stürmer hat sich (vorerst) an die Spitze der Torjägerliste geschossen.















Was war das schon wieder für ein Fußballfest im Hozhausener Panoramastadion! Der FC Holzhausen spielte groß auf und ließ den harmlosen Gästen der TSG Backnang, von denen vorher keiner wusste, wie stark sie auftreten würden, beim 4:0 (2:0) keine Chance.

Erste Halbzeit

Von der ersten Minuten an präsentieren sich die Gastgeber wie schon gegen Nöttingen angriffslustig und dabei sicher in der Defensive. Die Gäste bekommen jedenfalls vor dem Holzhausener Tor keinen Stich, schon weit vor dem eigenen Sechzehner werden die Bälle wegverteidigt. In der 14. Minute zahlen sich die Offensivbemühungen der Gastgeber aus: Nils Schuon bringt einen Eckball vors Backnanger Tor, Pascal Schoch steht hoch in der Luft und wuchtet die Kugel per Kopf in die Maschen – 1:0. Die Fans jubeln genauso wie die Spieler, die Partie nimmt wieder die richtige Wendung. Nach einem Freistoß von Oliver Grathwol formiert sich ein unübersichtliches Getümmel im TSG-Strafraum, und fast kullert der Ball zum 2:0 über die Linie. Es dauert bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe die Gastgeber das zweite Tor nachholen, aber dann schlägt ein ganz bestimmter Mann zu. Niklas Schäuffele passt auf Schoch, der zieht ab, Backnangs Torhüter Julian Guttenson kann den Ball zwar abwehren, aber nicht festhalten – und da steht Janik Michel, macht seinen bereits siebten Treffer in der Oberliga und setzt sich damit (vorerst) an die Spitze der Torjägerliste! Jubel! Abpfiff! Halbzeit!

Zweite Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten beginnen, wie die ersten aufgehört haben. Holzhausen im Angriff, und Fabio Pfeifhofer bietet sich die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen. Und wie er das macht: MIt der Pike versucht er, Keeper Guttenson zu überlisten und scheitert knapp. Das Geschoss fliegt über das Tor. Während die Gäste im Angriff weiterhin sehr schwach agieren, drängen die Gastgeber auf die Entscheidung. Julian Oberle setzt Schoch schön ein, der Torschrei formiert sich schon auf den Lippen der Fans – aber der Abschluss ist zu schwach. So dauert es bis zur 77. Minute, ehe alles klar ist. Ein Freistoß von Niklas Schäuffele ist der Ausgangspunkt, er findet Fabio Pfeifhofer am kurzen Posten – und der nickt den Ball per Kopf über die Linie zum 3:0. Acht Minuten später schallt der finale Jubel durch das Panoramastadion: Der eingewechselte Domenico Mosca spielt einen zielgenauen, langen Ball auf den ebenfalls neu in die Begegnung gekommenen Marc Wissmann, der Gästekeeper wehrt ab, aber zu kurz, und Wissmann vollendet zum Endstand. Der vierte Sieg nach der 0:4-Niederlage zum Auftakt ist perfekt. Der FC Holzhausen rockt die Oberliga!

FC Holzhausen – TSG Backnang 4:0 (2:0)

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Enrico Huss, Heiko Belser, Andrej Schlecht, Carlos Antonio Konz, Niklas Schäuffele, Oliver Grathwol (55. Julian Oberle), Nils Schuon (82. Domenico Mosca), Janik Michel (80. Marc Wissmann), Pascal Schoch (71. Pascal Müller), Fabio Pfeifhofer.

TSG Backnang: Julian Guttenson – Baba Mbodji, Julian Geldner, Niklas Benkeser (58. Marius Weller), Marco Rienhardt, Mert Tasdelen, Flavio Santoro (70. Christian Weiller), Sebastian Gleißner, Thomas Doser, Philipp Zentler (74. Arjan Hetemi), Jannik Dannhäußer.

Tore: 1:0 Pascal Schoch (14.), 2:0 Janik Michel (45.), 3:0 Fabio Pfeifhofer (77.), 4:0 Marc Wissmann (85.).

Schiedsrichter: Patrick Mattern (Mannheim-Neckarau); Assistenten: Stefan Faller, Florian Uhl.

Zuschauer: 350.